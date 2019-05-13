شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك للتوزيع" تعتزم زيادة عدد محطاتها بـ 75 محطة جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" التوسع في منشأتها وخدمتها الاستثمارية بإمارات الدولة كافة، خاصة في دبي، التي تخدم بها حالياً أربع محطات للشركة فقط.

وأوضح سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي للشركة بالإنابة، أن "أدنوك للتوزيع" تنوي خلال الخمس سنوات القادمة، زيادة عدد محطاتها هناك إلى نحو 75 محطة جديدة، أي ما يعادل إنشاء 15 محطة إضافية في العام الواحد.

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وأشار إلى قرار مجلس إدارة الشركة، والقاضي بافتتاح ثلاث محطات إضافية جديدة بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب محطتين أتمت الشركة إنشاءهما هناك عام 2018، بحسب صحيفة الاتحاد.

يشار إلى أن صافي أرباح الشركة ارتفع في الربع الأول من العام الجاري 6.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 578 مليون درهم.

كما تسعى الشركة إلى تحقيق إجمالي أرباح قبل خصم الضريبة والإطفاء والاستهلاك إلى ما يقارب 4 مليارات درهم في عام 2023 وبنمو قدره 13% سنوياً.