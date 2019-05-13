شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الشركات العقارية فى مصر.. طلعت مصطفى فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتصدر مجموعة طلعت مصطفى، ترتيب الشركات العقارية فى مصر من حيث محفظة الأراضى التى تملكها، بإجمالى مساحة تبلغ أكثر من 45 مليون متر مربع، وتعد المجموعة أفضل مطور عقارى فى مصر نظراً لنجاحها فى بناء مجتمعات متكاملة، ويقدم ”الخليج 365” ترتيب الشركات العقارية فى مصر.





1 - طلعت مصطفى



تتصدر مجموعة طلعت مجموعة طلعت مصطفى، ترتيب الشركات العقارية فى مصر بإجمالى مساحة تبلغ أكثر من 45 مليون متر مربع، موزعة بين مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة، بمساحة 33.6 مليون متر، ثم مدينة الرحاب وامتدادها بمساحة 4.5 مليون متر مربع، فمشروع «بورت فنيس»، بمدينة مرسى علم بمساحة 3.3 مليون متر مربع، ثم مشروع سيليا بالعاصمة الإدارة الجديدة، بمساحة 2.1 مليون متر مربع، وامتداد فندق فورسيزونز شرم الشيخ بمساحة 957 ألف متر مربع، امتداد مشروع الربوة بمدينة الشيخ زايد بمساحة 819 ألف متر مربع.

وحققت طلعت مصطفى أرباحاً بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر لعام 2018، مقابل أرباح بلغت 1.32 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات النشاط العقارى للمجموعة حتى 31 ديسمبر لعام 2018، وبلغت 21.3 مليار جنيه مقابل مبلغ 13.1 مليار جنيه مبيعات عن الفترة المقارنة المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2017 بنسبة نمو %62، ومقارنة بالمبيعات المستهدفة فى بداية العام ومقدارها 14 مليار جنيه بنسبة %52 عن المستهدف.

على مدار نحو 40 عاماً، نجحت مجموعة طلعت مصطفى فى ترسيخ المفهوم الحقيقى للتنمية المستدامة من خلال مشروعاتها وأبرزها "الرحاب ومدينتى"، حيث حرصت المجموعة عند تخطيط وتنفيذ مشروعاتها على تطوير الأرض والمدن والمجتمعات والأنشطة التجارية والإدارية بما يلبى احتياجات الحاضر ودون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها مع الحفاظ على البيئة.

وواقع الأمر فإن التطوير العقارى لم يكن أبداً مجرد بناء وحدات سكنية أو تجارية، حيث عملت المجموعة على الارتقاء بهذه الصناعة لتتطابق مع المفهوم الحقيقى للتنمية العمرانية والتى تعمل بدورها على الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكن والعمل وكافة الخدمات المجتمعية بما يؤدى إلى الارتقاء بجودة حياة الأفراد ومشاركتهم فى ذلك، فإن المجموعة تعمل من خلال مشروعاتها على الإسهام فى عملية النمو العمرانى وخلق بيئة عمرانية صحية وآمنه ودفع الأنشطة التنموية المختلفة بما يحقق أهداف ليس فقط التنمية العمرانية وإنما التنمية المستدامة.

2 – بالم هيلز

تحتل شركة بالم هيلز المرتبة الثانية بإجمالى مساحة تعادل 40.6 مليون متر مربع موزعة بين 24 مشروعا مقسمة إلى مشروعات قائمة بمساحة إجمالية 3.2 مليون متر مربع، وهى المراحل من الأولى للخامسة بمشروعات بالم هيلز أكتوبر، كاسكيد، بامبو، جولدن بالم، بمساحة 1.7 مليون متر مربع، مشروع امتداد البامبو بمساحة 168 ألف متر مربع، ذا فيلدج مساحة 105 آلاف متر مربع، فيليج أفينو بمساحة 35 ألف متر مربع، فيليج جيت بمساحة 147 ألف متر مربع، كارا بمساحة 294 ألف متر مربع، فيلج جاردن القطامية بمساحة 298 ألف متر مربع، امتداد بالم هيلز القطامية بمساحة 275 ألف متر مربع، هاسيندا وايت 1 بمساحة 216 ألف متر مربع.

وحققت بالم هيلز أرباحاً بلغت 906.86 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 936.47 مليون جنيه فى عام 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

3- أوراسكوم للتنمية

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية مصر، أكبر محفظة أراضى تقدر بمساحة 50 مليون متر مربع، فإنها موزعة بين أراض عقارية وسياحية، وتستحوذ الجونة على النصيب الأكبر من المحفظة بإجمالى مساحة 37 مليون متر مربع، تم استغلال 15 مليون متر منها، تليها مشروع مكادى بالبحر الأحمر بمساحة 3.7 مليون متر، ثم منتجع طابا هايتس بمساحة 2.5 مليون متر، وآخر مشروعاته بالشراكة مع الدولة باسم مشروع «O- West» بمساحة 4.2 مليون متر.

Advertisements

وتمتلك شركة أوراسكوم للتنمية 2,655 غرفة فى الجونة، 2.365 غرفة فى طابا هايتس و 53 غرفة فى الفيوم و 27 غرفة فى الفندق العائم، ليبلغ إجمالى الغرف الفندقية التى تمتلكها 5.100 غرفة.

الشرقيون العقارية

تمتلك شركة الشرقيون للتنمية العقارية، محفظة أراض تصل إلى 15 مليون متر أراض عقارية و10 ملايين متر أراضى صناعية.

وتتوزع محفظة أراضى فريد خميس، التى يديرها ابنه محمد بين مشروع جنوب على مساحة 50 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع بالساحل الشمالى على مساحة 80 فدانا، ومشروع بالقاهرة الجديدة على مساحة 21.5 فدان، ومشروع هليوبوليس هيلز بمدينة العبور بمساحة 18 فداناً، مشروع البارون بمساحة 38 فدانا، مشروع سكنى بالقاهرة الجديدة بمساحة 16 فدانا.





5- إعمار

تصل إجمالى مساحة الأراضى المملوكة لشركة إعمار حوالى 15.46 مليون متر مربع موزعة على 4 مواقع فى شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وكذلك فى الساحل الشمالى.

ومن أبرز المشاريع الحالية قيد التنفيذ ضمن محفظة «إعمار مصر» هى مشروع «آب تاون كايرو»، وتبلغ مساحته 4 ملايين متر مربع، ومشروع «ميفيدا» فى القاهرة الجديدة على مساحة 911 فدانا، بالإضافة إلى الأراضى المملوكة للشركة فى منطقة سيدى عبد الرحمن الساحل الشمالى بمحافظة مطروح، وتنقسم إلى قطعة أرض تبلغ مساحتها 6.2 مليون متر مربع لمشروع مراسى، وقطعة أرض بمساحة 68 ألف متر مربع، وقطعة أرض بمساحة 11 ألف متر مربع، وقطعة أرض أخرى على مساحة 50 ألف متر مربع.

بالإضافة إلى قطع أرض على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى موزعة بين قطعة أرض على مساحة 244 ألف متر مربع، وقطعة أرض بمساحة 327 ألف فدان، وقطعة أرض بمساحة 14 فدانا.