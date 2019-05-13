استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الإثنين

كتب محمد بشاري واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين في البنوك، وبلغ التراجع 5 قروش ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 17.03 للشراء و17.13 للبيع. والجدير بالذكر أن سعر الدولار تراجع أمام الجنيه المصرى بنحو 84 قرشا منذ بداية العام 2019 مدعوما بتدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.

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