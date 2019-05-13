الحكومة تدرس فرض 5 جنيهات رسومًا على رحلات أوبر وكريم

كتب- محمد علاء الدين:

قالت مصادر، لمصراوي، إن الحكومة تدرس فرض رسوم بقيمة 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر خدمة النقل الذكي، مثل "أوبر وكريم".

وذكر مصدر وثيق الصلة باللجنة الوزارية المسؤولة عن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري للركاب المعروف إعلاميا بقانون "أوبر وكريم"، أن اللجنة تعتزم إضافة بند في اللائحة من أجل تحصيل الرسوم الجديدة.

وكان مصراوي، نشر في يناير الماضي، أن الحكومة تتجه لفرضة رسوم بقيمة تتراوح بين 2 و5 جنيهات، على رحلات أوبر وكريم، ضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري. وقالت...