شكرا لقرائتكم خبر عن مدار يسيطر عليه الاتجاه الجانبي – تحليل صباحي – 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار (MADAR) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.64% بما يعادل -1.00 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الجانبي التصحيحي على المدى القصير ، بضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 164.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 148.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 148.00 ومستوى المقاومة 164.00 .