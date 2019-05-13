شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أجوان الخليج العقارية (AJWAN) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -6.25% بما يعادل -0.80 نقطة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 10.39 ، طيلة ثبات المقاومة 13.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 13.50 .