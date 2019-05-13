شكرا لقرائتكم خبر عن نور ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.01% بما يعادل -0.90 نقطة ، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 95.30 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 85.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 83.10 ومستوى المقاومة 95.30 .