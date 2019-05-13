شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بنك بوبيان (BOUBYAN) على انخفاض في آخر جلساته ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.69% بما يعادل -10.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 560.06 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 622.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 570.00 ومستوى المقاومة 600.00 .