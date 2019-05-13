شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل صباحي – 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة المملكة القابضة (4280) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 7.57 ، ليحاول تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.19% بما يعادل 0.09 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 7.57 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 7.18 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.50 ومستوى المقاومة 8.00 .