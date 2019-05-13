شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخفض سهم أسمنت نجران (3002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، متخطياً دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليكسر بدوره خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.88% بما يعادل -0.16 ريال ، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8.59 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 8.15 استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.15 ومستوى المقاومة 8.59 .