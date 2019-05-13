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شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يكسر دعم قناة سعريه صاعدة – تحليل صباحي – 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم اسمنت الشمالية (3004) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر دعم قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مسجلاً خسائر جيدة بلغت نسبتها -2.03% بما يعادل -0.18 ريال ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 8.80 ، ليستهدف مستوى الدعم 8.40 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.40 ومستوى المقاومة 8.90 .
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