البحري يعمق من خسائره – تحليل صباحي - 13-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، جاء انخفاض سهم البحري (4030) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.88% بما يعادل -0.80 ريال ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة المحوري 27.95 ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحاول تصريف هذا التشبع . Advertisements ولذلك وطيلة استقراره أدنى مستوى المقاومة 27.95 نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 25.94 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.94 ومستوى المقاومة 27.95 .

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