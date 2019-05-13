شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مدينة المعرفة (4310) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر كبيرة بلغت نسبتها -4.48% بما يعادل -0.44 ريال ، وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 9.80 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 9.01 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.01 ومستوى المقاومة 9.80 .