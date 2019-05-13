شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده التاسعة في أربعة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:48 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 109.75 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.78، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 109.95 قبل أن يستهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية هابطة.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة الأولية للمؤشر القائدة لشهر آذار/مارس والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 96.3 مقابل 97.1 في شباط/فبراير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 96.4.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح رتشارد كلاردا مع إلقائه الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي.