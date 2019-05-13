شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الرقمية اللايتكوين بأكثر من اثنان بالمائة في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بما يفوق الاثنين بالمائة أو بأكثر من 1.8$ اليوم الاثنين لتستأنف مسيرات تحقيق المكاسب التي توقفت بالأمس عقب ارتفاعها بأكثر من 12% السبت الماضي وارتفاعها بأكثر من 3% يوم الجمعة حينما أنهت أطول مسيرات خسائر يومية لها منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي تمام الساعة 05:17 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.15% إلى مستويات 86.960$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 85.070$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 87.572$، بينما حققت الأدنى لها عند 84.410$، وتبلغ القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة حالياً نحو 5.37$ مليار.

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هذا وقد ارتفعت اللايتكوين الأسبوع الماضي بأكثر من سبعة بالمائة عقب ارتفاعها في الأسبوع السابق بقرابة العشرة بالمائة، تبلغ مكاسبها خلال الشهر الجاري حالياً قرابة الإحدى عشرة بالمائة، لتعد بصدد خامس مكاسب شهرية لها على التوالي، موضحة بذلك أطول مسريات مكاسب شهرية لها منذ عام 2017، مع دخول العملات الرقمية المشفرة عمليات تصحيحية ملحوظة خلال العام الجاري في أعقاب خسائرها الموسعة العام الماضي.

ويذكر أن بعض التقرير أفادت الأسبوع الماضي بأن الايتكوين تعتزم أطلق محفظة لوحيه بالتعاون مع كوبو، وذلك عقب كشف مؤسسة لايتكوين عن خططتها للتعاون مع منصة كوبو لمحافظ العملات الرقمية المشفرة لإنشاء جهاز للمستخدمين يجعلهم قادرين على تأمين أرقامهم السرية لعملاتهم الرقمية، ومن المتوقع أن تكون تلك المحفظة اللوحية مصنوعة من الألمونيوم المقاوم للماء، النار والتآكل وقد تبلغ تكلفة الجهاز اللوحي 49$.