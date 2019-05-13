شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر فى الخليج يقود البورصات العربية إلى المنطقة الحمراء بجلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت بورصات الخليج، خسائر حادة خلال جلسة اليوم الاثنين، بسبب مبيعات المستثمرين لتخوفهم من تصاعد الأوضاع بعد العمليات التخريبية التى استهدفت سفنا تجارية إماراتية فى خليج عمان.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، عن تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة فى خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقى بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفى المياه الاقتصادية لدولة الإمارات صباح أمس الأحد.

وعلى ذات الصعيد، كشف وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، عن تفاصيل تعرض ناقلتى نفط سعوديتين لهجوم تخريبى، فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات.





بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 3.97% خاسرا 104.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2525.61 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 231.1 مليون سهم محققة ما قيمته 300.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4599 صفقة لـ36 سهما.

وتراجعت 8 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 7.49%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.64%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 5.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.49%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.01%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%.

وارتفع سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.09%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.74%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 10%، ثم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 10%.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 3.55% خاسراً 308.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8366.64 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.97% خاسراً 68.99 نقطة ليغلق عند مستوى 3424.31 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 184.5 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 8 شركات، فيما تراجعت 174 شركة.

وتراجع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.58%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 5.02%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 4.20%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.70%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.65%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.40%.

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بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.89% خاسرة 188.02 نقطة، لتغلق عند مستوى 9740.20 نقطة. بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.89% خاسرة 188.02 نقطة، لتغلق عند مستوى 9740.20 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 15.7 مليون سهم بقيمة 328.99 مليون ريال قطرى عبر 8354 صفقة، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 38 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 4.84%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.61%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.59%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 5 قطاعات. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 5 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.05% خاسراً 59.5 نقطة ليغلق عند مستوى 5632.49 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.37% خاسراً 84.33 نقطة ليغلق عند مستوى 6078.86 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% خاسراً 8.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4770.46 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 126.7 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون دينار كويتى عبر 5830 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.44%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.89%، ثم الخدمات المالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.23%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.0.09%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "سنرجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 16.90%، تليه أموال بنسبة 10%، ثم مواشى بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "مراكز" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 19.60% ثم أرجان بنسبة 9.77%، ثم عربى قابضة بنسبة 9.64%

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.81% خاسراً 11.56 نقطة ليغلق عند مستوى 1416.15 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والصناعة والخدمات. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.81% خاسراً 11.56 نقطة ليغلق عند مستوى 1416.15 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والصناعة والخدمات.

وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 410 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 24.27% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.22%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 8.85% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 7.69%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 6.28% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.67% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.61%.