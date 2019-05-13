"الآثار" تعلن تفاصيل الكشف عن قلعة عسكرية من الأسرة الـ26 بشمال سيناء

كتب: رضوى هاشم كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بـ"تل الكدوة" بمنطقة آثار شمال سيناء، عن بقايا الأبراج الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية لقلعة عسكرية من الطوب اللبن من العصر الصاوي من الأسرة السادسة والعشرين.

وقال الدكتورمصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إن أعمال الحفائر هي جزء من مشروع تنمية سيناء والذي يشمل قيام عدد من البعثات الأثرية المصرية باعمال الحفائر والأكتشافات الأثرية بمنطقة آثار شمال سيناء.

وأوضح الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن البعثة استطاعت خلال هذا الموسم...

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