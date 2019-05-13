الصين: سنفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من أول يونيو

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلنت الصين، الإثنين، أنها ستفرض رسومًا على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارًا من الأول من يونيو، ردًا على إعلان واشنطن فرض رسوم على الجزء الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة الصينية، أن بكين ستفرض رسومًا تتراوح ما بين 5% و25% على عدد من السلع الأمريكية، وذلك بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقيّة الواردات الصينيّة، غداة رفع واشنطن التعرفة الجمركيّة على سلع صينيّة بقيمة 200 مليار دولار.

وكانت جولة المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين انتهت من دون التوصل لاتفاق ينهي النزاع التجاري الدائر بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

Advertisements

وجاء الإعلان عن الرد الصيني بعد أن حذّر ترامب، الإثنين، بكين من “الرد” على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وكتب ترامب على تويتر: “على الصين ألا ترد – ذلك سيزيد الأمور سوءًا”.

وفي مؤتمره الصحفي الدوري، الإثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ، إن الصين لن ترضخ للضغوط الخارجية.

ويثير النزاع التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين مخاوف في الأسواق العالمية، وأجمع مراقبون على التحذير من تداعياته السلبية على النمو العالمي وعلى طلب سلع أساسية كالنفط.