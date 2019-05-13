تراجع بورصة دبى بنسبة 3.97% بختام تعاملات جلسة الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 3.97% خاسرا 104.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2525.61 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 231.1 مليون سهم محققة ما قيمته 300.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4599 صفقة لـ36 سهما.
وتراجعت 8 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 7.49%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.64%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 5.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.49%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.01%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%.
وارتفع سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.09%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.74%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 10%، ثم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 10%.
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