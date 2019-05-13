شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 3.97% بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 3.97% خاسرا 104.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2525.61 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 231.1 مليون سهم محققة ما قيمته 300.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4599 صفقة لـ36 سهما.

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وتراجعت 8 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 7.49%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.64%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 5.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.49%، ثم قطاع النقل بنسبة 3.01%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%.

وارتفع سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.09%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.74%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 10%، ثم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 10%.