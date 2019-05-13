تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.81% خاسراً عدد 11.56 نقطة ليغلق عند مستوى 1416.15 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك والاستثمار والصناعة والخدمات.
وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 410 ألف دينار بحرينى.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 24.27% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.22%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 8.85% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 7.69%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 6.28% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 3.67% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.61%.
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