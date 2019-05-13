الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "زين" تُطلق عرضاً حصرياً لخدمة Telly للمرة الأولى في الكويت

أطلقت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عرضاً حصرياً لخدمة Tellyللمرة الأولى في الكويت، وهو العرض الحصري الذي يستمر خلال شهر رمضان المُبارك وتُقدّم الشركة من خلاله لعملائها أكبر مجموعة من الإنتاجات الخليجية والعربية الحصرية لمدة شهرين مجاناً والعديد من المميزات الرائعة الأخرى على شبكتها الأكثر تطوراً.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن تقديم هذا العرض الحصري ولأول مرة في الكويت يأتي في إطار خطط زين الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى التحوّل إلى المزوّد المتكامل لنمط الحياة الذكي، وهي الخطط التي ترتكز حول ريادة التحول الرقمي وتمكين المجتمع من الاستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذكاءً دون الحاجة للتقيّد بمكان أو زمان محدد، وتطويع التكنولوجيا الحديثة لتحقيق حياة سهلة ومرنة وأكثر فعالية.

وبينت زين أنها تُقدّم هذا العرض الحصري - الذي يستمر طوال شهر رمضان المُبارك - لعملائها بشكل أسهل من أي وقت مضى، بحيث يمكن لعملاء زين من ذوي الدفع الآجل والمسبق الاشتراك في الخدمة بكل سهولة من غير الحاجة لاستخدام البطاقات الائتمانية أو أي قنوات دفع إضافية، ويشمل العرض الحصري اشتراكاً في خدمة Telly لمدة شهرين مجاناً مُقدّمة من زين، كما يشمل العرض إمكانية مُتابعة مسلسلات رمضان الحصرية قبل الجميع ومن غير إعلانات، ويتوفر التطبيق على App Store و Google Play Store.

ويعتبر تطبيق Telly إحدى أكبر المنصات لخدمات الفيديو حسب الطلب (VOD) في المنطقة العربية، ويُقدّم أكبر مجموعة من المحتوى العربي، والتي تشمل إنتاجات Telly الأصلية، وبرامج تلفزيون دولة الكويت، وأفلام بوليوود، وأفلام قصيرة، ومسلسلات كويتية وخليجية وعربية بتواجد أشهر النجوم العرب، وإنتاجات محلية أخرى، وتشمل المسلسلات الكويتية على Telly مسلسل الديرفة من بطولة محمد المنصور وهيفاء عادل وأسمهان توفيق وعبدالرحمن العقل، ومسلسل إفراج مشروط من بطولة سعد الفرج وسعاد ومي البلوشي وفرح الصراف وهبة الدري، ومسلسل حدود الشر من بطولة حياة الفهد وأحمد الجسمي وانتصار الشراح ومحمد عاشور، ومسلسل أنا عندي نص من بطولة سعاد عبدالله وسليمان الياسين وهدى الخطيب وشجون الهاجري ، ومسلسل موضي قطعة من ذهب من بطولة داود حسين وأسمهان توفيق ونور الكويتية ولمياء طارق.

الجدير بالذكر أن زين كانت وما زالت من أولى الشركات المهتمة باقتناء أحدث التطبيقات التكنولوجية، وهي تؤكد بذلك مدى الاهتمام الكبير الذي توليه لراحة العميل في تقديم خدماتها، وحرصها الشديد على توفير أفضل المنتجات التي تتناسب مع الاحتياجات المختلفة لعملائها لتكون في متناول الجميع.

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وتتطلع زين دائماً إلى مراحل جديدة من الانفراد والتميز مع عملائها في كافة الخدمات والمنتجات التي تُقدمها، حيث تُرسّخ الشركة سعيها الدائم نحو مواكبة احتياجات وتطلّعات عملائها المختلفة لتوفير أفضل الخدمات وأحدث التقنيات، وذلك من خلال التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا الرائدة حول العالم.

وترتكز استراتيجية زين حول ريادة التحول الرقمي وتمكين المجتمع من الاستمتاع بأسلوب حياة أكثر ذكاءً دون الحاجة للتقيّد بمكان أو زمان محدد، بالإضافة إلى تطويع التكنولوجيا الحديثة وخبرة زين العريقة لتحقيق حياة سهلة ومرنة وأكثر فعالية، فهي تعتبر نفسها شريكاً فعّالاً في صنع مستقبل الحياة الذكية في الكويت.

للمزيد من المعلومات حول العرض الحصري، يرجى زيارة kw.zain.com/Telly.