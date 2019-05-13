شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في القمة الخامسة لتحول أفريقيا في رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر في أعمال القمة الخامسة لتحول أفريقيا والتي ستنعقد خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو تحت شعار "نحو تعزيز التحول الرقمي في أفريقيا".

وذلك بمشاركة أكثر من 4000 مشارك ومتخصص من رؤساء الدول والحكومات ومفوضي لجنة النطاق العريض بالأمم المتحدة وعدد من الوزراء المعنيين ونخبة من مسؤولي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الدولية وقادة الصناعة والمستثمرين ورواد الأعمال والمبدعين من الشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

وتناقش القمة عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك إلى جانب انعقاد قمة قادة أفريقيا الذكية، وقمة أفريقيا الذكية للمرأة، بالإضافة إلى عدد من الجلسات العامة على هامش الحدث.

يذكر أن القمة الأولى لتحول أفريقيا كانت قد انعقدت بالعاصمة الرواندية كيجالي في أكتوبر 2013 تحت رعاية وحضور رئيس رواندا، تم خلالها إطلاق مبادرة Smart Africa، وهي مبادرة تهدف إلى استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دفع سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ومواجهة تحديات التنمية المستدامة في بلدان القارة.