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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 13-5-2019 وانخفاض العملة الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر اليورو الأوروبى تراجعا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 13-5-2019، بخلاف الارتفاع التى شهدته العملة أمس فى تعاملات بداية الأسبوع المصرفى، حيث سجل سعر اليورو وفقا لتعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 19.11 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى:
سعر اليورو فى البنك المركزى
19.16جنيه للشراء.
19.31جنيه للبيع .
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.11جنيه للشراء.
19.26جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر
19.11جنيه للشراء.
19.26جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
19.03جنيه للشراء.
19.33جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.10جنيه للشراء.
19.25جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.20جنيه للشراء.
19.35جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.08 جنيه للشراء.
19.25 جنيه للبيع.
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