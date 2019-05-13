شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 13 – 5 – 2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 13 – 5 – 2019 تراجع بقيمة جنيهين فقط، ليسجل سعر الذهب اليوم فى مصر 612 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى مصر.

تراجع سعر الذهب اليوم فى مصر، جاء نتيجة تراجع ملحوظ فى سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، إضافة إلى انخفاض سعر الذهب عالميا بنسبة 0.17 % لتستقر أوقية الذهب عند 1283 دولار حتى الآن.

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سعر الذهب فى مصر اليوم لجميع الأعيرة:

سعر الذهب اليوم فى مصر لعيار 21 يسجل 612 جنيها سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم 524.5 جنيه سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل اليوم 699 جنيها للجرام الجنيه الذهب سجل اليوم 4896 جنيه.

ويؤكد خبراء سوق الصاغة، أن هناك عدة عوامل تؤثر فى أسعار الذهب فى مصر، منها سعر أوقية الذهب عالميا وسعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، وكذلك عوامل العرض والطلب.

ويرى تجار الذهب، أن أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.