قفزة جديدة للجنيه.. الدولار يفقد 4 قروش خلال 3 ساعات

كتب: جهاد الطويل فقد سعر صرف الدولار 4 قروش، خلال 3 ساعات في التعاملات اليومية، إذ تراجع 3 قروش منذ الساعة الأولى في 7 بنوك، وهي "مصر، البنك الأهلي المصري، العربي الأفريقي الدولي، عودة، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي، والتجاري الدولي"، ليباع بـ17.14 جنيه مقابل 17.17 أمس الأحد.

وسرعان ما فقد الدولار، قرشًا جديدًا في بنوك الأهلي المصري - المصري الخليجي - قطر الوطني ليباع بـ 17.13 جنيهًا، مقابل 17.17 أمس الأحد واحتل بنك عودة قائمة البنوك الأقل سعرا ليباع بـ 17.11جنيها.

وتراجعت أسعار العملات العربية قرشًا متأثرة بتراجع الدولار، ليباع الريال...

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