شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران: إنتاج روسيا النفطى ينخفض فى أوائل مايو إلى 11.16 مليون برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان بقطاع النفط لرويترز اليوم الاثنين إن إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.16 مليون برميل يوميا في الفترة من أول مايو إلى 12 من الشهر ذاته من متوسط قدره 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل.

وقال المصدران إن النفط الذى تضخه ترانسنفت التي تحتكر خطوط نقل أنابيب الخام في روسيا انخفض بنحو 6% في الفترة من أول مايو وحتى 12 من الشهر ذاته إلى 8.8 مليون برميل يوميا من متوسط الكميات المسجلة في أبريل.

ولم يذكر المصدران سبب انخفاض الإنتاج أو النفط الذي تضخه ترانسفنت ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.