شكرا لقرائتكم خبر عن برامج لتنمية الموارد البشرية فى مستقبل قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع فريق عمل برنامج تنمية الموارد البشرية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، للوقوف على مدى التقدم فى تنفيذ البرامج المتخصصة لإعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، وعملية تكوين نظام مؤسسى لتأهيل واختيار وتقييم القيادات فى قطاع البترول يقوم على الأساليب العلمية والعملية الحديثة.

يمثل برامج تنمية الموارد البشرية بمشروع التطوير والتحديث، استثمارا ناجحا في مستقبل قطاع البترول، خاصة أنه يتواصل بنجاح تنفيذ أهدافها من خلال تنفيذ عدة مبادرات غير مسبوقة لتأهيل قيادات شابة جديدة فى كافة مجالات العمل المختلفة داخل المنظومة البترولية، ليكونوا نواة لتطوير الأداء والوصول إلى أقصى درجات الفعالية، والكفاءة فى إنجاز المهام والأعمال فى قطاع البترول، ووضعه على مصاف القطاعات العالمية.

جدير بالذكر، أن تلك البرامج تم ربطها بإحتياجات العمل الفعلية والتكنولوجيا الحديثة والتركيز على مهارات القيادة بعيداً عن الأساليب النمطية فى التدريب والتأهيل، حيث تعد مثل هذه البرامج وسيلة فعالة لزيادة الانتماء والولاء من الكوادر الشابة للقطاع والالتزام تجاه أعمالهم وتحفيزهم على تقديم أعلى مستويات الأداء، وبث الأمل في نفوسهم، خاصة أن هذه الكوادر يتم اختيارها من ضمن المتقدمين بشكل علمى محايد وبشفافية كاملة بعد اجتياز مستويات متعددة من الاختبارات المؤهلة للبرامج المتطورة.

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شهد الاجتماع استعراض مدى التقدم في تنفيذ برنامج المسار السريع لإعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة حيث تم الحاق 114 شابا وشابة يمثلون المجموعة الأولى ببرنامج متطور من عدة مراحل بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية اعتبارا من الشهر الماضى، كما يجرى الاعداد للبدء قريبا في الحاق مجموعات أخرى ببرامج مع عدد من الشركات العالمية العاملة في مصر، وجارى حاليا الاعداد للبدء في المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات للعاملين بمجال السلامة والصحة المهنية بعد ختام أولى مراحله بنجاح.