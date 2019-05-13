الذهب يتراجع بفعل ضغط الضبابية التجارية على اليوان

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، إذ ضغطت التوترات التجارية الصينية الأمريكية والضبابية حيال إمكانية التوصل لاتفاق على اليوان، مما يرفع تكلفة المعدن الأصفر على المشترين في الصين أكبر مستهلك في العالم.

وبحلول الساعة 0558 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% عند 1238.40 دولار للأوقية.

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ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1285.20 للأوقية.

وتصاعدت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يوم الجمعة مع رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين “خرقت الاتفاق” عبر التنصل من تعهدات سابقة. وتعهدت الصين بالرد‭ ‬دون إعطاء تفاصيل.

وبدا أن الولايات المتحدة والصين وصلتا إلى طريق مسدود فيما يتعلق بمفاوضات التجارة يوم الأحد، إذ طلبت واشنطن وعودا بتغييرات ملموسة في القانون الصيني وقالت بكين إنها لن تقبل ما يضر بمصالحها.

ونزل اليوان الصيني في تعاملات الأسواق الخارجية لأدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر عند 6.896 أمام الدولار. وتراجع في أحدث تعاملات 0.7% عند 6.888 للدولار. وضعف اليوان يرفع سعر الذهب بالنسبة للمشترين في آسيا.