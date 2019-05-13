شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عجز الميزان التجارى خلال فبراير.. وارتفاع الصادرات لـ 2.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عجز الميزان التجارى، تراجعاً خلال شهر فبراير الماضى بنسبة انخفاض بلغت 2.7%، بعدما بلغت قيمته 3.63 مليار دولار، مقابل 3.72 مليـار دولار لنفـس الشهر من العام السابق.

وطبقا للنشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية لشهر فبراير 2019، الصادرة عن جهاز الإحصاء، اليوم الاثنين، ارتفعت قيمـــة الصادرات المصرية بنسبة 2.2%، حيث بلغت 2.48 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019، مقابل 2.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأوضح الجهاز فى نشرته، أن الارتفاع فى الصادرات المصرية يرجع إلى، زيادة صادرات بعض السلع وأهمها: " البترول الخام بنسبة 13.0%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 29.6%، بطاطس بنسبة 27.9%، فواكه طازجة بنسبة 94.2%".





أما السلع التى شهدت انخفاضا، فى تصديرها خلال شهر فبراير 2019، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق، تمثلت فى "ملابس جاهزة بنسبة 4.1%، أسمدة بنسبة 5.5%، برتقال طازج بنسبة 67.8%، سجاد وكليم بنسبة 9.5%".

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وعلى مستوى الواردات، شهد الاستيراد تراجعاً خلال فبراير الماضى، حبث بلغت قيمته 6.11 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2019، مقابل 6.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع 0.7%.





وأوضح جهاز الإحصاء، أن التراجع فى حجم الواردات المصرية يرجع إلى انخفاض قيمة استيراد بعض السلع وأهمها: "منتجات البترول بنسبة 25.5%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 26.5%، سيارات ركوب بنسبة 2.0%، فول صويا بنسبــة 0.9%".

فى حين، تمثلت السلع التى ارتفع حجم استيرادها خلال شهر فبراير 2019 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق فى: (لدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك" بنسبة 15.1%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 48.4%، قمح بنسبة 37.7%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.9%".



