الاقتصاد

عجز ميزان المعاملات الجارية التركى فى مارس 589 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى التركى اليوم الاثنين إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد انكمش فى مارس إلى 589 مليون دولار ويقل الرقم عن العجز الذى توقعته رويترز البالغ 0.984 مليار دولار.

وفى فبراير، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 733 مليون دولار وفي 2018، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية التركي 27.633 مليار دولار.

 

 

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