شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم جت إيروايز تهوى بعد تقارير عن عرض الاتحاد غير الملزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هوت أسهم جت إيروايز 11.4% اليوم الاثنين بعد تقارير وسائل إعلام قالت إن عرضا من الناقلة الشرق أوسطية الاتحاد للطيران لشراء حصة في جت غير ملزم وربما لا يضمن صفقة للناقلة الهندية المتعثرة.

وقدمت الاتحاد، التي تملك حصة 24% تقريبا في جت، عرضا لشركة الطيران، حسبما قالت وحدة تابعة لبنك الدولة الهندى تشرف على عملية بيع الشركة المتعثرة يوم الجمعة.

ورفع ذلك الآمال في صفقة إنقاذ لجت التي تعامي أزمة سيولة والمديونة بحوالي 1.2 مليار دولار لبنوك وقالت صحيفة منت اليوم الاثنين إن الاتحاد تريد تعهدا من البنوك بقروض إضافية فور أن تضخ رأسمال في الشركة، وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مصرفية إن الناقلة الشرق أوسطية لم تتمكن من إيجاد شريك محلي.

Advertisements

وبحلول الساعة 0445 بتوقيت جرينتش، كانت أسعار أسهم الشركة، التى نزلت 70% تقريبا خلال العام الفائت، منخفضة خمسة بالمئة عند 144.3 روبية هندية.

وأوقفت جت، التي تدين بمبالغ ضخمة لمؤجريها وطياريها وموردي الوقود وأطراف أخرى، جميع الرحلات بدءا من 17 أبريل بعد أن رفض مقرضوها منحها مبالغ إضافية لمواصلة عملياتها.

وقال بنك الدولة الهندي يوم الجمعة إنه تلقى عرضين غير ملزمين ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من جت وبنك الدولة الهندي.