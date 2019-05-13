شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يتحرك فوق الدعم مجدداً – تحليل - 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الداش كوين اختراقاً قوياً لمستوى 116.40 واستقر فوقه من جديد، ليعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 130.22 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 147.34. لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، بشرط ان يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 116.40. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 116.00 والمقاومة 135.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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