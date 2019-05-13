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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يندفع نحو الأعلى – تحليل - 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر اللايتكوين بإيجابية قوية في الجلسات الماضية ليخترق مستوى 84.32 ويبني قاعدة دعم فوقه الآن، مما يدفع السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تأكيد اختراق 89.87 سيدفع السعر نحو 98.84 على المدى القريب.
من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الانتباه إلى أن كسر 84.32 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 95.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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