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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يحقق الأهداف الإيجابية – تحليل - 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الإيثريوم بتحقيق هدفنا المنتظر عند 191.50 وحاول اختراقه لكنه يعود للتذبذب دونه، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم السعر من الأسفل، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، واختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 210.00 كمحطة تالية، في حين إن كسر 170.76 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضع السعر تحت الضغط السلبي على المدى اللحظي والقصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 180.00 والمقاومة 200.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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