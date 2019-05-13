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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحقق مكاسب قوية – تحليل - 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر البتكوين صعوداً بشكل قوي ليصل إلى حاجز 7400.00 دولار، ويظهر بعض الميل الهابط الآن بعد مهاجمة مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث من المتوقع أن يحقق السعر انخفاض مؤقت لاختبار دعم هذه القناة حول 6450.00 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الصاعد من جديد.
من هنا، فإن الميل الهابط سيكون متوقعاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 7130.00 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 6450.00 والمقاومة 7200.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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