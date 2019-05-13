شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً واضحاً لمستوى 1.0128 واستقر دونه، مما يضع السعر تحت ضغط سلبي متوقع على المدى اللحظي، ليستهدف اختبار مستويات 1.0040 وقد يمتد إلى 0.9935 قبل محاولة العودة للارتفاع من جديد.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1.0128 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0040 والمقاومة 1.0160

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط