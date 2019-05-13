شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الدولار الأسترالي – تحليل - 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، والذي يحافظ على ثباته دون مستوى 0.7044، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً كما هو دون تغيير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 0.6905.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6920 والمقاومة 0.7044

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط