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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت حول المتوسط المتحرك – تحليل - 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارة تقاطع سلبي الآن، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر 69.62 مطلوب لتعزيز فرص التوجه نحو الهدف التصحيحي التالي الذي يتواجد عند 65.92.
الثبات دون 71.10 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه يعتبر المفتاح الإيجابي الأول للتعافي وإيقاف الضغط التصحيحي الهابط الحالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.50 والمقاومة 71.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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