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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقترب من الدعم – تحليل - 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط تداولات اليوم بميل هابط ليقترب من الدعم المحوري 60.86، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 57.33 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 62.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.70 والمقاومة 62.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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