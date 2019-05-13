شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنتظر الكسر – تحليل - 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب عند مستوى 14.73، حيث يتحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50 ليدعم فرص كسر المستوى المذكور وتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط.

من هنا، فإننا نرجح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 14.50 ثم 13.93 بشكل رئيسي، في حين يمثل اختراق 14.85 عامل إيجابي سيدفع السعر لاختبار 15.22 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.50 والمقاومة 14.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط