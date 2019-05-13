شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يزحف نحو الأعلى – تحليل - 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب بإيجابية هادئة ليقترب من خط المقاومة الذي يتواجد الآن عند 1291.00، ويحتاج السعر لاختراق هذا المستوى لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه اللحظي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1302.60 كمحطة رئيسية تالية.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الثبات فوق مستوى 1275.30 يمثل شرط رئيسي لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1275.00 والمقاومة 1302.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد