شكرا لقرائتكم مؤشر بورصة قطر يفقد 3.6 في المئة من قيمته منذ مطلع العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 11 ساعة في 13 مايو 2019 - اخر تحديث في 12 مايو 2019 / 21:32

واصل المؤشر العام للبورصة تراجعه خلال تعاملات اليوم (الأحد) وللجلسة السادسة على التوالي، فاقداً 0.99 في المئة من قيمته، تعادل 99 نقطة، هبوطا الى 9928 نقطة في مقابل 10027 نقطة اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 3.60 في المئة.

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وسجلت 84 في المئة من الأسهم القطرية خلال تعاملات اليوم تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 38 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات أخرى، واستقرت 4 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 553 بليون ريال بخسارة 5.7 بليون نستبها 1.02 في المئة. وسجلت 84 في المئة من الأسهم القطرية خلال تعاملات اليوم تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 38 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات أخرى، واستقرت 4 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 553 بليون ريال بخسارة 5.7 بليون نستبها 1.02 في المئة. أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في الاداء، إذ هبطت قيمة الاسهم المتداولة 57 في المئة الى 119 مليون ريال في مقابل 277 مليونا وتراجعت الكمية المتداولة 21 في المئة الى 7.5 مليون سهم، في مقابل 9.4 مليون، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 40 في المئة الى 3708 صفقات في مقابل 6148 صفقة. وطاول الهبوط مؤشرات كل قطاعات بورصة، تصدرها مؤشر النقل بخسارة 2.26 في المئة الى 2381 نقطة، تلاه ﻣﺅﺷﺭ العقارات الهابط 2.19 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر الاتصالات 2.12 في المئة الى 899 نقطة. وبلغت خسارة مؤشر التأمين 1.73 في المئة، تلاه مؤشر جميع الأسهم بخسارة 1.20 في المئة، فيما سجل مؤشر المصارف خسارة نسبتها 1.11 في المئة، وسجل مؤشر الصناعة أقل خسارة 0.42 في المئة.



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