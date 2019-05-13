شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الفضة مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 18 من نيسان/أبريل الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وذلك مع شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تسعير الأسواق لفرص رد بكين على الجمائية التجارية التي انتهجتها واشنطون في نهاية الأسبوع الماضي.

في تمام الساعة 05:06 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.51% لتتداول حالياً عند 14.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.78$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 97.34 مقارنة بالافتتاحية عند 97.30.

هذا ويتطلع المستثمرين لما سيسفر عنه حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح رتشارد كلاردا مع إلقائه الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي ذلك وسط التطلع لأي تلميحات حيال فرص إقدام صانعي السياسة النقدية على خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية لتحفز الاقتصاد في مواجهة المخاطر المحتملة من جراء الحمائية التجارية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأحد أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو في مقابلة له مع فوكس نيوز الإخبارية بأن المسئولين الأمريكيين يتوقعون أن ينتقم الصينيون من رفع الرسوم الجمركية الذي فعلته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع وبضائع صينية تقدر بقيمة 200$ مليار إلى 25% من 10% يوم الجمعة الماضية لتبلغ بذلك السلع الصينية التي تخضع لرسوم جمركية 25% نحو 250$ مليار.

ونوه كودلو "سنرى ما الذي توصلوا إليه"، مع أفادته بأنه من المرتقب أن يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على الأرجح خلال فعليات قمة العشرين التي ستعقد خلال الشهر المقبل في اليابان، موضحاً أن فرص حدوث ذلك الاجتماع "كانت جيدة"، ومضيفاً إنه "لا توجد خطط محددة" للوقت الذي سيجتمع فيه المفاوضين الأمريكيين والصينيين مرة أخرى.

Advertisements

وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء جولة المفاوضات التجارية الأخيرة بين الطرفين وعدم توصل الوفد الصيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو الذي زار واشنطون في نهاية الأسبوع الماضي لصفقة تجارية أو تسوية للحد من الحمائية التجارية التي تنتهجها واشنطون، وفي المقابل أعربت الصين أنه يتعين على الولايات المتحدة أ،ن تتحمل المسئولية الكاملة عن الانتكاسات في المفاوضات لكونها رفعت الرسوم الجمركية.

ويذكر أن بكين تعهدت مؤخراً باتخاذ التدابير المضادة اللازمة في مواجهة التعريفات دون الخوض في تفاصيل، بينما غرد الرئيس الأمريكي ترامب عبر حسابه الرسمي على توتير عقب تفعيل الرسوم الجمركية، بأنه لا يرى حاجة للتسرع في المحادثات التجارية مع الصين، طالما تم بداء تفعيل رفع الرسوم على السلع الصينية وبلاده تستفيد من ذلك، معرباً أن الصين تقوم بدفع 25% رسوم على سلع توردها للولايات المتحدة تقدر بنحو 250$ مليار.

وأفاد ترامب آنذاك أن كل تلك الأموال تذهب لخزانة أمريكا، وتلي ذلك أعربه أيضا من خلال تغريد أخرى له السبت الماضي عن كون بلاده "على حق حيث تريد أن تكون مع الصين"، موضحاً "تذكر، لقد أبرموا الصفقة معنا وحاولوا إعادة التفاوض، سنأخذ عشرات المليارات من الدولارات عن طريق التعريفات من الصين"، ومضيفاً أنه سيكون من الحكمة أن "تتصرف الصين الآن" لاستكمل الجهود والتوصل لصفقة تجارية مع أمريكا.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مع مطلع الأسبوع الماضي تعليق شركة نيومونت-جولدكورب عملياتها في أكبر منتجها للذهب والفضة في المكسيك منجم بيناسكيتو والذي يعد ثاني أكبر منجم للفضة في المكسيك أكبر دولة منتجة للفضة عالمياً وذلك في أعقاب تصاعد النزاع مع المجتمع المحلي الذي حصار المنجم منذ 27 من آذار/مارس الماضي بسبب أزمات إمدادات المياه هناك وإضراب مقاولين شحنات النقل عن العمل مع الشركة.

هذا وتقدر الخسارة المحتملة في إنتاج نيومونت-جولدكورب ما بين 18 و20 مليون أونصة من الفضة سنوياً من جراء تجميد العمل في منجم بيناسكيتو الذي أنتج في عام 2018 نحو 18.3 مليون أونصة من الفضة بمعالجة 35.2 مليون طن من الخام للحصول على تلك الفضة، وبلغ إنتاجه في العام الذي سبق حصاره نحو نصف مليون أونصة من الذهب وأكثر من 25 مليون أونصة من الفضة.

ويذكر أن منجم بيناسكيتو سحب في 2017 خلال عملياته 7.9 مليار جالون من المياه ما يمثل 93% من المياه الجوفية في ولاية زاكاتيكاس أو ثلاثة أضعاف ما يستهلكه سكان مدينه زاكاتيكاس التي يبلغ عدد ساكنيها 129 ألف نسمة، لم يتضح بعد إلى متى سيمتد تعليق العمل بالمنجم وبالأخص عقب فوز الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي قد لا يسلك خطى الرؤساء المكسيكيين السابقين المؤيدين لشركات التعدين.