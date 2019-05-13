شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 04:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1229 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1238، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1228، بينما حقق الأعلى له عند 1.1242، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1233 قبل أن يستهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة.

هذا ويتطلع المستثمرين لإلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح رتشارد كلاردا الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضي أفادت وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس بأن قرار الإدارة الأمريكية حيال التعريفات الجمركية على السيارات الأوروبية سيتم الإعلان عنه في 18 من أيار/مايو الجاري.