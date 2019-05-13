شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية تعكس استأنفها الارتداد من الأعلى لها منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 18 من نيسان/أبريل الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومع تسعير الأسواق لفرص رد بكين على الجمائية التجارية التي انتهجتها واشنطون في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي تمام الساعة 04:19 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 حزيران/يونيو 0.02% لتتداول عند مستويات 61.64$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.65$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.01% لتتداول عند 70.82$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 70.83$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.33 مقارنة بالافتتاحية عند 97.30.

هذا وقد تابعنا يوم الجمعة الماضي كشف شركة بيكر هيوز عن تقريرها الأسبوعي لمنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة والذي ارفاد بتراجعها بواقع 2 منصة للأسبوع الثاني على التوالي إلى إجمالي 805 منصة خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من أيار/مايو الجاري، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأحد أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو في مقابلة له مع فوكس نيوز الإخبارية بأن المسئولين الأمريكيين يتوقعون أن ينتقم الصينيون من رفع الرسوم الجمركية الذي فعلته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع وبضائع صينية تقدر بقيمة 200$ مليار إلى 25% من 10% يوم الجمعة الماضية لتبلغ بذلك السلع الصينية التي تخضع لرسوم جمركية 25% نحو 250$ مليار.

ونوه كودلو "سنرى ما الذي توصلوا إليه"، مع أفادته بأنه من المرتقب أن يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على الأرجح خلال فعليات قمة العشرين التي ستعقد خلال الشهر المقبل في اليابان، موضحاً أن فرص حدوث ذلك الاجتماع "كانت جيدة"، ومضيفاً إنه "لا توجد خطط محددة" للوقت الذي سيجتمع فيه المفاوضين الأمريكيين والصينيين مرة أخرى.

وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء جولة المفاوضات التجارية الأخيرة بين الطرفين وعدم توصل الوفد الصيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو الذي زار واشنطون في نهاية الأسبوع الماضي لصفقة تجارية أو تسوية للحد من الحمائية التجارية التي تنتهجها واشنطون، وفي المقابل أعربت الصين أنه يتعين على الولايات المتحدة أ،ن تتحمل المسئولية الكاملة عن الانتكاسات في المفاوضات لكونها رفعت الرسوم الجمركية.

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ويذكر أن بكين تعهدت مؤخراً باتخاذ التدابير المضادة اللازمة في مواجهة التعريفات دون الخوض في تفاصيل، بينما غرد الرئيس الأمريكي ترامب عبر حسابه الرسمي على توتير عقب تفعيل الرسوم الجمركية، بأنه لا يرى حاجة للتسرع في المحادثات التجارية مع الصين، طالما تم بداء تفعيل رفع الرسوم على السلع الصينية وبلاده تستفيد من ذلك، معرباً أن الصين تقوم بدفع 25% رسوم على سلع توردها للولايات المتحدة تقدر بنحو 250$ مليار.

وأفاد ترامب آنذاك أن كل تلك الأموال تذهب لخزانة أمريكا، وتلي ذلك أعربه أيضا من خلال تغريد أخرى له السبت الماضي عن كون بلاده "على حق حيث تريد أن تكون مع الصين"، موضحاً "تذكر، لقد أبرموا الصفقة معنا وحاولوا إعادة التفاوض، سنأخذ عشرات المليارات من الدولارات عن طريق التعريفات من الصين"، ومضيفاً أنه سيكون من الحكمة أن "تتصرف الصين الآن" لاستكمل الجهود والتوصل لصفقة تجارية مع أمريكا.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو والتي أعرب من خلالها عن كون دولة إيران تقوم خلال الأسابيع القليلة الماضية بأفعال تهديديه وتصريحات عدائية، موضحاً أن أي هجوم من قبل طهران أو أياً من داعميها سيكون له رد فعل حاسم وسريع من قبل بلادة، ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في وقت لاحق اليوم إلى روسيا لمقابلة نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وجاءت تصريحات بومبيو عقب ساعات من توجيه الرئيس الأمريكي ترامب دعوة للقيادة الإيرانية لكي يجلسوا معه للتحاور حيال التخلي عن برنامجهم النووي، معرباً ما ينبغي لهم فعله هو أن يتصلوا بي ونجلس، فبوسعنا التوصل لاتفاق عادل، فكل ما نريده منهم إلا يمتلكوا أسلحة نووية، وهذا ليس بالطلب الكبير، وسنساعدهم في العودة إلى وضع أفضل، وذلك مع عدم استبعاده لمواجهة عسكرية من جراء التوترات الأخيرة المتنامية بين البلدين.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب وقع الأربعاء الماضي أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات اقتصادية على صناعات الحديد الخام، الصلب، الألمونيوم والنحاس في إيران، وقام بإبلاغ الكونجرس بذلك القرار، ضمن عمله مؤخراً على تشديد العقوبات على طهران في أعقاب سحب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وفرضه عقوبات على قطاع النفط الإيراني وعدم منح بلاده مؤخراً تمديد أخر لإعفائها من تفعيل تلك العقوبات مع مطلع هذا الشهر.

وفي المقابل، أفاد مؤخراً المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن بلاده لن تتراجع عن تنفيذ قراراها الأخير بتخفيض التزاماتها النووية، موضحاً أنه يتم تنفيذ قرار طهران الأخير بخفض التزاماتها النووية خطوة بخطوة، وأن بلاده ماضية قدماً في ذلك الأمر حتى خروجها من الاتفاق النووي وأكثر من ذلك إذا ما تطلب الأمر، وذلك في حالة عدم وفاء الأطراف الأخرى بالتزاماتها تجاه إيران.