شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الآسيوية تستهل التداولات في مجملها سلبية مع استأنف الأسهم الصينية للخسائر وسط القلق من الحمائية التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية وسط تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الاثنين، ويأتي ذلك بالتزامن مع تسعير الأسواق لفرص رد بكين على الجمائية التجارية التي تنتهجها واشنطون خلال الآونة الأخيرة.

هذا وقد تابعنا أمس الأحد أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو في مقابلة له مع فوكس نيوز الإخبارية بأن المسئولين الأمريكيين يتوقعون أن ينتقم الصينيون من رفع الرسوم الجمركية الذي فعلته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع وبضائع صينية تقدر بقيمة 200$ مليار إلى 25% من 10% يوم الجمعة الماضية لتبلغ بذلك السلع الصينية التي تخضع لرسوم جمركية 25% نحو 250$ مليار.

ونوه كودلو "سنرى ما الذي توصلوا إليه"، مع أفادته بأنه من المرتقب أن يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على الأرجح خلال فعليات قمة العشرين التي ستعقد خلال الشهر المقبل في اليابان، موضحاً أن فرص حدوث ذلك الاجتماع "كانت جيدة"، ومضيفاً إنه "لا توجد خطط محددة" للوقت الذي سيجتمع فيه المفاوضين الأمريكيين والصينيين مرة أخرى.

وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء جولة المفاوضات التجارية الأخيرة بين الطرفين وعدم توصل الوفد الصيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو الذي زار واشنطون في نهاية الأسبوع الماضي لصفقة تجارية أو تسوية للحد من الحمائية التجارية التي تنتهجها واشنطون، وفي المقابل أعربت الصين أنه يتعين على الولايات المتحدة أ،ن تتحمل المسئولية الكاملة عن الانتكاسات في المفاوضات لكونها رفعت الرسوم الجمركية.

ويذكر أن بكين تعهدت مؤخراً باتخاذ التدابير المضادة اللازمة في مواجهة التعريفات دون الخوض في تفاصيل، بينما غرد الرئيس الأمريكي ترامب عبر حسابه الرسمي على توتير عقب تفعيل الرسوم الجمركية، بأنه لا يرى حاجة للتسرع في المحادثات التجارية مع الصين، طالما تم بداء تفعيل رفع الرسوم على السلع الصينية وبلاده تستفيد من ذلك، معرباً أن الصين تقوم بدفع 25% رسوم على سلع توردها للولايات المتحدة تقدر بنحو 250$ مليار.

Advertisements

وأفاد ترامب آنذاك أن كل تلك الأموال تذهب لخزانة أمريكا، وتلي ذلك أعربه أيضا من خلال تغريد أخرى له السبت الماضي عن كون بلاده "على حق حيث تريد أن تكون مع الصين"، موضحاً "تذكر، لقد أبرموا الصفقة معنا وحاولوا إعادة التفاوض، سنأخذ عشرات المليارات من الدولارات عن طريق التعريفات من الصين"، ومضيفاً أنه سيكون من الحكمة أن "تتصرف الصين الآن" لاستكمل الجهود والتوصل لصفقة تجارية مع أمريكا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.11% ليخسر 1.73 نقطة ويصل إلى المستوى 1,547.69، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.49% ليخسر هو الأخر 105.41 نقطة ويصل إلى المستوى 21,239.51.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.29% ليخسر 48.01 نقطة ويصل إلى المستوى 3,682.44، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.04% ليخسر هو الأخر 30.71 نقطة ويصل إلى المستوى 2,908.50.

وبالنظر إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية فقد شهدت تراجعاً 1.06% ليخسر 22.42 نقطة ويصل إلى المستوى 2,085.62، بينما ارتفع مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 0.27% ليربح 26.88 نقطة ويصل إلى المستوى 10,126.25.

ومن ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً 0.43% ليخسر 27.15 نقطة ويصل إلى المستوى 6,283.70.