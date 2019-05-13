شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب لأول مرة في ثلاثة جلسات مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 18 من نيسان/أبريل الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لفرص رد بكين على الجمائية التجارية التي انتهجتها واشنطون في نهاية الأسبوع الماضي.

في تمام الساعة 04:03 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 حزيران/يونيو القادم 0.18% لتتداول حالياً عند 1,284.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,288.30$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.33 مقارنة بالافتتاحية عند 97.30.

هذا ويتطلع المستثمرين لما سيسفر عنه حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح رتشارد كلاردا مع إلقائه الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي، ويأتي ذلك وسط التطلع لأي تلميحات حيال فرص إقدام صانعي السياسة النقدية على خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية لتحفز الاقتصاد في مواجهة المخاطر المحتملة من جراء الحمائية التجارية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أمس الأحد أعرب المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو في مقابلة له مع فوكس نيوز الإخبارية بأن المسئولين الأمريكيين يتوقعون أن ينتقم الصينيون من رفع الرسوم الجمركية الذي فعلته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سلع وبضائع صينية تقدر بقيمة 200$ مليار إلى 25% من 10% يوم الجمعة الماضية لتبلغ بذلك السلع الصينية التي تخضع لرسوم جمركية 25% نحو 250$ مليار.

ونوه كودلو "سنرى ما الذي توصلوا إليه"، مع أفادته بأنه من المرتقب أن يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على الأرجح خلال فعليات قمة العشرين التي ستعقد خلال الشهر المقبل في اليابان، موضحاً أن فرص حدوث ذلك الاجتماع "كانت جيدة"، ومضيفاً إنه "لا توجد خطط محددة" للوقت الذي سيجتمع فيه المفاوضين الأمريكيين والصينيين مرة أخرى.

وجاء ذلك عقب ساعات من انقضاء جولة المفاوضات التجارية الأخيرة بين الطرفين وعدم توصل الوفد الصيني بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو الذي زار واشنطون في نهاية الأسبوع الماضي لصفقة تجارية أو تسوية للحد من الحمائية التجارية التي تنتهجها واشنطون، وفي المقابل أعربت الصين أنه يتعين على الولايات المتحدة أ،ن تتحمل المسئولية الكاملة عن الانتكاسات في المفاوضات لكونها رفعت الرسوم الجمركية.

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ويذكر أن بكين تعهدت مؤخراً باتخاذ التدابير المضادة اللازمة في مواجهة التعريفات دون الخوض في تفاصيل، بينما غرد الرئيس الأمريكي ترامب عبر حسابه الرسمي على توتير عقب تفعيل الرسوم الجمركية، بأنه لا يرى حاجة للتسرع في المحادثات التجارية مع الصين، طالما تم بداء تفعيل رفع الرسوم على السلع الصينية وبلاده تستفيد من ذلك، معرباً أن الصين تقوم بدفع 25% رسوم على سلع توردها للولايات المتحدة تقدر بنحو 250$ مليار.

وأفاد ترامب آنذاك أن كل تلك الأموال تذهب لخزانة أمريكا، وتلي ذلك أعربه أيضا من خلال تغريد أخرى له السبت الماضي عن كون بلاده "على حق حيث تريد أن تكون مع الصين"، موضحاً "تذكر، لقد أبرموا الصفقة معنا وحاولوا إعادة التفاوض، سنأخذ عشرات المليارات من الدولارات عن طريق التعريفات من الصين"، ومضيفاً أنه سيكون من الحكمة أن "تتصرف الصين الآن" لاستكمل الجهود والتوصل لصفقة تجارية مع أمريكا.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الخميس الماضي أفادت هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا بأن إنتاج الذهب لدى سابع أكبر منتج للذهب عالمياً والذي كان الأول حتى عام 2006، انخفض خلال آذار/مارس الماضي للشهر الثامن على التوالي، وذلك وسط تراجعه 21% عن ما كان عليه في شباط/فبراير الماضي ومع انخفاضه 18% عن ما كان عليه في الشهر ذاته من عام 2018.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا أن ذلك التراجع في الإنتاج للذهب هناك يرجع للإضراب الذي قام به أعضاء رابطة عمال المناجم واتحاد البناء والذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وانتهى في منتصف نيسان/أبريل الماضي والذي أدى لانخفاض إنتاج شركة سيباني جولد التي تعد أكبر منتج للمعادن من المناجم المحلية في جنوب أفريقيا.

ويذكر أن الخبراء لدى مصرف ستاندرد تشارترد أعربوا خلال الآونة الأخيرة عن توقعاتهم بارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى نحو أعلى مستوى حققته العام الماضي إلى 1,365$ للأونصة وذلك بعد أن اقتربت أسعاره من مرحلة ذروة البيع وتراجعها للأدنى لها هذا العام مؤخراً، وسط الإفادة بأن أحد الافتراضات الرئيسية التي قد تدعم تعافي الأسعار هي تمسك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة الصبر وتعليقه لخطط تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.

وأفاد الخبراء بأن تلك الافتراضية ترتكز على استعداد الاحتياطي الفيدرالي للركود المحتمل بحلول عام 2021، ما قد يدعم أداء الذهب الذي يعد ملاذ آمن، وذلك مع تطرقهم إلى ارتفاع مشتريات المصارف المركزية العالمية بشكل موسع وارتفاع الطلب على الذهب من قبل الصين والهند مؤخراً والذي قد يدعم أيضا بدورة الأسعار، ووفقاً لذلك يتوقعوا ارتفاع الأسعار إلى 1,365$ للأونصة وأن يكون متوسط الأسعار العام المقبل 1,375$ للأونصة.