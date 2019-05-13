شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت ينخفض للجلسة الثانية على التوالي - تحليل صباحي - 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول المؤشر البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.22% بما يعادل -139.96 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 6005.86 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6274.04 من جديد استعداداً لمهاجمته .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6005.86 ومستوى المقاومة 6274.04 .