شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل انخفاضه التصحيحي – تحليل صباحي – 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) من خسائره في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.06% بما يعادل -182.28 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على تداولاته الأخيرة بالمدى القصير ، بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 8600.00 ، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم المحوري 8400.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8506.78 ومستوى المقاومة 8900.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 16
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 172
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عدد أسهم الشركات الثابتة 1
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عدد أسهم الشركات المتداولة 190
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