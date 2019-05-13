شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل انخفاضه التصحيحي – تحليل صباحي – 13-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) من خسائره في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.06% بما يعادل -182.28 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على تداولاته الأخيرة بالمدى القصير ، بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 8600.00 ، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم المحوري 8400.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8506.78 ومستوى المقاومة 8900.00 .

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