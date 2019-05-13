شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:08 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% إلى مستويات 0.6982 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6999، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6978، بينما حقق الأعلى له عند 0.7006، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7002 قبل أن يستهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية هابطة.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر قرض المنازل والتي أظهرت تراجعاً 2.5% مقابل ارتفع 1.4% في شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.2%.

وتتطلع الأسواق حالية لما سوف يسفر عنه حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي المسئول عن لجنة إدارة المخاطر جاي ديبيل ضمن مشاركته في حلقة نقاش تحت عنوان "نهاية الليببور وتأثيره على الأسواق المالية الاسترالية" في البنك المركزي الاسترالي في سيدني.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح رتشارد كلاردا مع إلقائه الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي.